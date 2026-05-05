Warimpex Aktie
WKN: 82720 / ISIN: AT0000827209
|Index im Blick
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05.05.2026 17:58:48
Börse Wien in Grün: Zum Handelsende Gewinne im ATX Prime
Am Dienstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 1,14 Prozent höher bei 2 868,90 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,055 Prozent fester bei 2 838,18 Punkten, nach 2 836,62 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 831,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 871,23 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 706,98 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Wert von 2 801,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wurde der ATX Prime auf 2 115,92 Punkte taxiert.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,93 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 953,91 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell voestalpine (+ 4,94 Prozent auf 44,20 EUR), STRABAG SE (+ 3,60 Prozent auf 92,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,48 Prozent auf 101,00 EUR), Wolford (+ 2,76 Prozent auf 2,98 EUR) und Palfinger (+ 1,75 Prozent auf 34,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-17,39 Prozent auf 9,50 EUR), Raiffeisen (-4,05 Prozent auf 43,12 EUR), Österreichische Post (-2,20 Prozent auf 31,05 EUR), CA Immobilien (-1,82 Prozent auf 27,00 EUR) und Polytec (-1,42 Prozent auf 4,16 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 488 129 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,588 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf
2026 verzeichnet die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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