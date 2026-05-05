Börse Wien in Grün: Zum Handelsende Gewinne im ATX Prime

Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Dienstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 1,14 Prozent höher bei 2 868,90 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,055 Prozent fester bei 2 838,18 Punkten, nach 2 836,62 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 831,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 871,23 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 706,98 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Wert von 2 801,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wurde der ATX Prime auf 2 115,92 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,93 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 953,91 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell voestalpine (+ 4,94 Prozent auf 44,20 EUR), STRABAG SE (+ 3,60 Prozent auf 92,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,48 Prozent auf 101,00 EUR), Wolford (+ 2,76 Prozent auf 2,98 EUR) und Palfinger (+ 1,75 Prozent auf 34,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-17,39 Prozent auf 9,50 EUR), Raiffeisen (-4,05 Prozent auf 43,12 EUR), Österreichische Post (-2,20 Prozent auf 31,05 EUR), CA Immobilien (-1,82 Prozent auf 27,00 EUR) und Polytec (-1,42 Prozent auf 4,16 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 488 129 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,588 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

2026 verzeichnet die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at