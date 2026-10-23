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Index im Fokus 23.10.2026 09:28:57

Börse Wien in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im ATX

Börse Wien in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im ATX

Am fünften Tag der Woche geht es für den ATX erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,52 Prozent auf 6 296,76 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 188,409 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,013 Prozent auf 6 263,13 Punkte an der Kurstafel, nach 6 263,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 6 263,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 323,28 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 3,97 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 908,28 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 459,21 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 4 670,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 17,66 Prozent zu. Bei 7 043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,28 Prozent auf 145,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,40 Prozent auf 21,80 EUR), OMV (+ 1,17 Prozent auf 73,40 EUR), Andritz (+ 1,04 Prozent auf 77,40 EUR) und Palfinger (+ 0,95 Prozent auf 26,60 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Vienna Insurance (-0,57 Prozent auf 69,60 EUR), DO (-0,40 Prozent auf 196,80 EUR), voestalpine (-0,38 Prozent auf 41,56 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 29,25 EUR) und Verbund (-0,30 Prozent auf 66,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 28 028 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,351 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die OMV-Aktie hat mit 7,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 139,00 -1,00% AT & S (AT&S)
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DO & CO 196,00 -0,81% DO & CO
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