Polytec Aktie
WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9
|ATX Prime-Performance im Fokus
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27.04.2026 09:29:12
Börse Wien in Grün: Zum Start des Montagshandels Gewinne im ATX Prime
Um 09:12 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,29 Prozent auf 2 857,17 Punkte zu. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 2 849,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 848,78 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 849,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 861,81 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.03.2026, bei 2 618,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 788,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, lag der ATX Prime bei 2 044,72 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7,49 Prozent. Bei 2 953,91 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 7,41 Prozent auf 2,90 EUR), FACC (+ 3,40 Prozent auf 13,38 EUR), Frequentis (+ 2,23 Prozent auf 78,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,87 Prozent auf 87,00 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-3,65 Prozent auf 13,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,91 Prozent auf 5,34 EUR), UBM Development (-2,33 Prozent auf 16,80 EUR), AT S (AT&S) (-2,05 Prozent auf 95,50 EUR) und Polytec (-1,58 Prozent auf 3,74 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 23 560 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 38,743 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick
Die Warimpex-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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