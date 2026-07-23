Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Index im Blick
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23.07.2026 12:27:01
Börse Wien in Rot: ATX am Mittag schwächer
Um 12:08 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,88 Prozent auf 6 471,03 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 181,824 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,058 Prozent auf 6 531,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6 528,16 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6 532,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 458,64 Punkten verzeichnete.
ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 1,67 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 6 545,85 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 5 813,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wies der ATX einen Wert von 4 510,94 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 20,91 Prozent zu. 6 599,69 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.
Gewinner und Verlierer im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit OMV (+ 1,65 Prozent auf 64,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,35 Prozent auf 180,00 EUR), PORR (+ 0,77 Prozent auf 39,15 EUR), Lenzing (+ 0,58 Prozent auf 26,00 EUR) und Andritz (+ 0,40 Prozent auf 75,80 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Erste Group Bank (-2,76 Prozent auf 112,90 EUR), voestalpine (-2,64 Prozent auf 43,52 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,61 Prozent auf 31,70 EUR), BAWAG (-2,41 Prozent auf 169,90 EUR) und DO (-1,71 Prozent auf 201,00 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 130 750 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,172 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,05 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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