Börse Wien in Rot: ATX beendet die Sitzung im Minus

Zum Handelsende bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,97 Prozent leichter bei 5 883,65 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 168,899 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,040 Prozent schwächer bei 5 939,02 Punkten in den Handel, nach 5 941,42 Punkten am Vortag.

Bei 5 880,02 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 939,02 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 1,52 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 5 665,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Wert von 5 665,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, stand der ATX noch bei 4 293,75 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,94 Prozent aufwärts. Bei 6 018,30 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 0,75 Prozent auf 67,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,20 Prozent auf 100,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 33,50 EUR), Verbund (-0,42 Prozent auf 59,70 EUR) und Raiffeisen (-0,48 Prozent auf 45,78 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen CA Immobilien (-7,79 Prozent auf 24,85 EUR), Wienerberger (-2,62 Prozent auf 25,30 EUR), PORR (-2,00 Prozent auf 39,20 EUR), Lenzing (-1,87 Prozent auf 23,60 EUR) und Andritz (-1,45 Prozent auf 74,90 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 290 850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,374 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at