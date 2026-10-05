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ATX aktuell 05.10.2026 15:58:42

Börse Wien in Rot: ATX fällt am Nachmittag zurück

Börse Wien in Rot: ATX fällt am Nachmittag zurück

Wenig verändert zeigt sich der ATX heute.

Um 15:40 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,06 Prozent auf 6 714,32 Punkte nach. Die ATX-Mitglieder sind damit 189,278 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,009 Prozent tiefer bei 6 717,67 Punkten, nach 6 718,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6 755,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 660,75 Punkten erreichte.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der ATX bei 6 858,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6 565,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Wert von 4 756,79 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25,46 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 1,65 Prozent auf 21,55 EUR), DO (+ 1,04 Prozent auf 195,00 EUR), Erste Group Bank (+ 0,97 Prozent auf 114,70 EUR), Lenzing (+ 0,73 Prozent auf 13,84 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,69 Prozent auf 17,42 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen PORR (-1,58 Prozent auf 31,15 EUR), voestalpine (-1,22 Prozent auf 43,78 EUR), BAWAG (-1,13 Prozent auf 174,80 EUR), Andritz (-0,96 Prozent auf 82,20 EUR) und STRABAG SE (-0,77 Prozent auf 102,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 185 842 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,128 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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