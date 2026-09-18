STRABAG Aktie

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ATX im Fokus 18.09.2026 17:58:51

Börse Wien in Rot: ATX fällt schlussendlich

Börse Wien in Rot: ATX fällt schlussendlich

So performte der ATX am Freitag zum Handelsschluss.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,97 Prozent tiefer bei 6 798,18 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 192,580 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der ATX 0,019 Prozent leichter bei 6 863,69 Punkten, nach 6 865,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 873,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 771,84 Zählern.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 1,32 Prozent zurück. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 6 642,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der ATX noch bei 6 527,41 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Stand von 4 635,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 27,03 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 914,35 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,14 Prozent auf 175,80 EUR), Raiffeisen (+ 0,98 Prozent auf 61,55 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,50 EUR), OMV (-0,14 Prozent auf 72,05 EUR) und STRABAG SE (-0,19 Prozent auf 107,20 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen EVN (-4,45 Prozent auf 27,90 EUR), Wienerberger (-3,29 Prozent auf 17,34 EUR), Erste Group Bank (-3,02 Prozent auf 118,80 EUR), Lenzing (-2,84 Prozent auf 20,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,34 Prozent auf 29,20 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 490 010 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,915 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 175,80 5,14% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 118,80 -3,02% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,90 -4,45% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 20,50 -2,84% Lenzing AG
OMV AG 72,05 -0,14% OMV AG
Österreichische Post AG 31,50 0,16% Österreichische Post AG
Raiffeisen 61,55 0,98% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 29,20 -2,34% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 107,20 -0,19% STRABAG SE
Wienerberger AG 17,34 -3,29% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 798,18 -0,97%

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