STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|ATX im Fokus
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18.09.2026 17:58:51
Börse Wien in Rot: ATX fällt schlussendlich
Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,97 Prozent tiefer bei 6 798,18 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 192,580 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der ATX 0,019 Prozent leichter bei 6 863,69 Punkten, nach 6 865,02 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 873,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 771,84 Zählern.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 1,32 Prozent zurück. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 6 642,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der ATX noch bei 6 527,41 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Stand von 4 635,87 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 27,03 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 914,35 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,14 Prozent auf 175,80 EUR), Raiffeisen (+ 0,98 Prozent auf 61,55 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,50 EUR), OMV (-0,14 Prozent auf 72,05 EUR) und STRABAG SE (-0,19 Prozent auf 107,20 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen EVN (-4,45 Prozent auf 27,90 EUR), Wienerberger (-3,29 Prozent auf 17,34 EUR), Erste Group Bank (-3,02 Prozent auf 118,80 EUR), Lenzing (-2,84 Prozent auf 20,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,34 Prozent auf 29,20 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 490 010 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,915 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|175,80
|5,14%
|Erste Group Bank AG
|118,80
|-3,02%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,90
|-4,45%
|Lenzing AG
|20,50
|-2,84%
|OMV AG
|72,05
|-0,14%
|Österreichische Post AG
|31,50
|0,16%
|Raiffeisen
|61,55
|0,98%
|Schoeller-Bleckmann
|29,20
|-2,34%
|STRABAG SE
|107,20
|-0,19%
|Wienerberger AG
|17,34
|-3,29%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 798,18
|-0,97%
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