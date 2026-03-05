STRABAG Aktie
Börse Wien in Rot: ATX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,33 Prozent schwächer bei 5 497,72 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 158,753 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,048 Prozent fester bei 5 518,48 Punkten, nach 5 515,85 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 476,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 563,49 Punkten erreichte.
ATX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 3,52 Prozent nach unten. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 5 637,04 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 5 081,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, stand der ATX bei 4 240,83 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,73 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5 856,94 Punkte. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell CPI Europe (+ 1,47 Prozent auf 15,89 EUR), OMV (+ 1,17 Prozent auf 56,30 EUR), DO (+ 1,05 Prozent auf 193,00 EUR), PORR (+ 0,90 Prozent auf 39,15 EUR) und Österreichische Post (+ 0,89 Prozent auf 34,05 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Andritz (-5,07 Prozent auf 67,40 EUR), AT S (AT&S) (-2,22 Prozent auf 48,50 EUR), STRABAG SE (-1,40 Prozent auf 91,70 EUR), Vienna Insurance (-1,23 Prozent auf 64,30 EUR) und voestalpine (-1,08 Prozent auf 43,92 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 207 278 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,263 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
