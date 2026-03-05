STRABAG Aktie

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

Marktbericht 05.03.2026 15:59:17

Börse Wien in Rot: ATX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Heutiger Marktbericht zum ATX.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,33 Prozent schwächer bei 5 497,72 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 158,753 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,048 Prozent fester bei 5 518,48 Punkten, nach 5 515,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 476,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 563,49 Punkten erreichte.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 3,52 Prozent nach unten. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 5 637,04 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 5 081,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, stand der ATX bei 4 240,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,73 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5 856,94 Punkte. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell CPI Europe (+ 1,47 Prozent auf 15,89 EUR), OMV (+ 1,17 Prozent auf 56,30 EUR), DO (+ 1,05 Prozent auf 193,00 EUR), PORR (+ 0,90 Prozent auf 39,15 EUR) und Österreichische Post (+ 0,89 Prozent auf 34,05 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Andritz (-5,07 Prozent auf 67,40 EUR), AT S (AT&S) (-2,22 Prozent auf 48,50 EUR), STRABAG SE (-1,40 Prozent auf 91,70 EUR), Vienna Insurance (-1,23 Prozent auf 64,30 EUR) und voestalpine (-1,08 Prozent auf 43,92 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 207 278 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,263 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

19.02.26 STRABAG accumulate Erste Group Bank
14.11.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
29.08.25 STRABAG Erste Group Bank
23.05.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
25.02.25 STRABAG kaufen Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 68,00 1,42% Andritz AG
AT & S (AT&S) 46,80 -0,95% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,96 0,44% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 187,80 -1,16% DO & CO
Erste Group Bank AG 96,45 -0,36% Erste Group Bank AG
OMV AG 57,10 1,60% OMV AG
Österreichische Post AG 34,15 -0,29% Österreichische Post AG
PORR AG 38,80 -0,51% PORR AG
Raiffeisen 38,32 -1,19% Raiffeisen
STRABAG SE 90,30 -0,77% STRABAG SE
Vienna Insurance 64,20 0,16% Vienna Insurance
voestalpine AG 42,98 -0,74% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 454,17 0,31%

