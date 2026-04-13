Börse Wien in Rot: ATX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,02 Prozent tiefer bei 5 754,56 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 168,604 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,313 Prozent tiefer bei 5 795,50 Punkten in den Montagshandel, nach 5 813,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 803,03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 745,94 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, stand der ATX bei 5 263,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wies der ATX 5 410,30 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, einen Stand von 3 716,20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,53 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,37 Prozent auf 36,95 EUR), CA Immobilien (+ 0,58 Prozent auf 25,90 EUR), OMV (+ 0,25 Prozent auf 59,55 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 65,70 EUR) und EVN (-0,51 Prozent auf 29,30 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Österreichische Post (-5,27 Prozent auf 34,15 EUR), PORR (-3,06 Prozent auf 39,65 EUR), Lenzing (-2,41 Prozent auf 24,30 EUR), DO (-2,26 Prozent auf 181,80 EUR) und Verbund (-2,17 Prozent auf 65,30 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 186 654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 40,317 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,63 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,09 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at