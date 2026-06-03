Börse Wien in Rot: ATX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Schlussendlich notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,71 Prozent schwächer bei 6 096,17 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 170,729 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,003 Prozent schwächer bei 6 139,84 Punkten, nach 6 140,00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 096,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 146,84 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 0,839 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 5 794,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, bewegte sich der ATX bei 5 433,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, wurde der ATX mit 4 423,62 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,91 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 167,48 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 2,32 Prozent auf 46,82 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,04 Prozent auf 35,05 EUR), OMV (+ 1,34 Prozent auf 64,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,33 Prozent auf 152,20 EUR) und STRABAG SE (+ 1,19 Prozent auf 93,70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil BAWAG (-2,71 Prozent auf 147,40 EUR), Vienna Insurance (-2,32 Prozent auf 59,00 EUR), Erste Group Bank (-2,24 Prozent auf 100,50 EUR), DO (-2,13 Prozent auf 183,60 EUR) und Wienerberger (-1,99 Prozent auf 23,68 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 414 652 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,540 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 7,16 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at