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Index-Performance im Blick 15.09.2026 09:29:37

Börse Wien in Rot: ATX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Börse Wien in Rot: ATX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Morgen.

Um 09:12 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,93 Prozent tiefer bei 6 700,28 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 194,379 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,028 Prozent auf 6 765,09 Punkte an der Kurstafel, nach 6 763,22 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 697,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 769,53 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6 733,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6 420,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4 645,88 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 25,20 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 914,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit PORR (+ 0,97 Prozent auf 36,55 EUR), STRABAG SE (+ 0,93 Prozent auf 108,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,47 Prozent auf 31,75 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,26 Prozent auf 151,80 EUR) und CA Immobilien (+ 0,22 Prozent auf 22,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Erste Group Bank (-2,42 Prozent auf 117,00 EUR), BAWAG (-1,58 Prozent auf 174,50 EUR), Raiffeisen (-1,49 Prozent auf 62,70 EUR), Vienna Insurance (-1,12 Prozent auf 70,70 EUR) und UNIQA Insurance (-0,77 Prozent auf 18,14 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 47,391 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,84 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,42 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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