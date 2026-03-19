Börse Wien in Rot: ATX leichter

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 2,21 Prozent tiefer bei 5 305,44 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 157,691 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,023 Prozent auf 5 424,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 425,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 289,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 424,93 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 0,801 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 19.02.2026, betrug der ATX-Kurs 5 788,53 Punkte. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, stand der ATX noch bei 5 234,55 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 19.03.2025, einen Stand von 4 337,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,865 Prozent zurück. Bei 5 856,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 202,63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Österreichische Post (+ 1,34 Prozent auf 34,10 EUR), Verbund (+ 1,12 Prozent auf 67,45 EUR), EVN (+ 0,18 Prozent auf 28,05 EUR), CPI Europe (+ 0,13 Prozent auf 15,62 EUR) und OMV (-0,33 Prozent auf 61,15 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Lenzing (-9,68 Prozent auf 19,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-7,95 Prozent auf 33,00 EUR), AT S (AT&S) (-5,70 Prozent auf 51,30 EUR), voestalpine (-4,95 Prozent auf 37,64 EUR) und PORR (-4,25 Prozent auf 34,95 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 302 387 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,491 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,98 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at