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|ATX-Marktbericht
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03.11.2026 09:28:30
Börse Wien in Rot: ATX liegt zum Handelsstart im Minus
Am Dienstag geht es im ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,73 Prozent auf 6 383,05 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 185,697 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,032 Prozent schwächer bei 6 428,23 Punkten, nach 6 430,27 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 379,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 429,10 Einheiten.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, betrug der ATX-Kurs 6 718,25 Punkte. Der ATX wies vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Wert von 6 582,76 Punkten auf. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 03.11.2025, mit 4 841,05 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 19,27 Prozent aufwärts. 7 043,27 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Österreichische Post (+ 0,94 Prozent auf 32,20 EUR), Lenzing (+ 0,90 Prozent auf 11,16 EUR), Verbund (+ 0,72 Prozent auf 69,70 EUR), EVN (+ 0,50 Prozent auf 30,00 EUR) und Raiffeisen (+ 0,44 Prozent auf 56,65 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-3,06 Prozent auf 126,60 EUR), STRABAG SE (-1,92 Prozent auf 102,20 EUR), DO (-1,65 Prozent auf 209,00 EUR), voestalpine (-1,61 Prozent auf 41,64 EUR) und PORR (-1,41 Prozent auf 31,50 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 884 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,108 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|139,40
|6,74%
|DO & CO
|207,00
|-2,59%
|Erste Group Bank AG
|108,60
|-0,28%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,20
|1,17%
|Lenzing AG
|11,00
|-0,54%
|OMV AG
|72,95
|-1,22%
|Österreichische Post AG
|31,80
|-0,31%
|PORR AG
|32,10
|0,47%
|Raiffeisen
|57,65
|2,22%
|STRABAG SE
|104,20
|0,00%
|Verbund AG
|69,00
|-0,29%
|voestalpine AG
|41,94
|-0,90%
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