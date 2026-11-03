Börse Wien in Rot: ATX liegt zum Handelsstart im Minus

Der ATX gibt am zweiten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Dienstag geht es im ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,73 Prozent auf 6 383,05 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 185,697 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,032 Prozent schwächer bei 6 428,23 Punkten, nach 6 430,27 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 379,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 429,10 Einheiten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, betrug der ATX-Kurs 6 718,25 Punkte. Der ATX wies vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Wert von 6 582,76 Punkten auf. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 03.11.2025, mit 4 841,05 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 19,27 Prozent aufwärts. 7 043,27 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Österreichische Post (+ 0,94 Prozent auf 32,20 EUR), Lenzing (+ 0,90 Prozent auf 11,16 EUR), Verbund (+ 0,72 Prozent auf 69,70 EUR), EVN (+ 0,50 Prozent auf 30,00 EUR) und Raiffeisen (+ 0,44 Prozent auf 56,65 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-3,06 Prozent auf 126,60 EUR), STRABAG SE (-1,92 Prozent auf 102,20 EUR), DO (-1,65 Prozent auf 209,00 EUR), voestalpine (-1,61 Prozent auf 41,64 EUR) und PORR (-1,41 Prozent auf 31,50 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 884 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,108 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at