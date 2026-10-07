Börse Wien in Rot: ATX präsentiert sich am Mittag leichter

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,82 Prozent leichter bei 6 668,88 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 190,732 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 6 790,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 792,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 662,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 793,71 Zählern.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 0,726 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, notierte der ATX bei 6 905,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 488,23 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 4 703,24 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24,61 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit OMV (+ 2,46 Prozent auf 72,95 EUR), CA Immobilien (-0,23 Prozent auf 21,85 EUR), Vienna Insurance (-0,31 Prozent auf 65,30 EUR), Verbund (-0,32 Prozent auf 63,25 EUR) und EVN (-0,35 Prozent auf 28,70 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Andritz (-4,02 Prozent auf 81,10 EUR), AT S (AT&S) (-3,32 Prozent auf 218,50 EUR), BAWAG (-3,22 Prozent auf 171,30 EUR), Erste Group Bank (-3,01 Prozent auf 112,80 EUR) und PORR (-2,61 Prozent auf 29,85 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 221 616 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 44,633 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at