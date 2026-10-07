ATX
|
6 585,08
|
-207,15
|
-3,05 %
|Index-Performance
|
07.10.2026 12:26:48
Börse Wien in Rot: ATX präsentiert sich am Mittag leichter
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,82 Prozent leichter bei 6 668,88 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 190,732 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 6 790,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 792,23 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 662,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 793,71 Zählern.
ATX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 0,726 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, notierte der ATX bei 6 905,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 488,23 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 4 703,24 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24,61 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
ATX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit OMV (+ 2,46 Prozent auf 72,95 EUR), CA Immobilien (-0,23 Prozent auf 21,85 EUR), Vienna Insurance (-0,31 Prozent auf 65,30 EUR), Verbund (-0,32 Prozent auf 63,25 EUR) und EVN (-0,35 Prozent auf 28,70 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Andritz (-4,02 Prozent auf 81,10 EUR), AT S (AT&S) (-3,32 Prozent auf 218,50 EUR), BAWAG (-3,22 Prozent auf 171,30 EUR), Erste Group Bank (-3,01 Prozent auf 112,80 EUR) und PORR (-2,61 Prozent auf 29,85 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 221 616 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 44,633 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 587,40
|-3,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.