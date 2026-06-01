Börse Wien in Rot: ATX präsentiert sich schlussendlich leichter

Letztendlich gab der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,20 Prozent auf 6 075,32 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 172,562 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,019 Prozent leichter bei 6 147,72 Punkten in den Montagshandel, nach 6 148,87 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 166,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6 074,97 Einheiten.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 5 794,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 5 701,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Wert von 4 426,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13,52 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 167,48 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell EVN (+ 2,30 Prozent auf 28,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,40 Prozent auf 17,40 EUR), OMV (+ 1,22 Prozent auf 62,40 EUR), Verbund (+ 0,26 Prozent auf 57,70 EUR) und Andritz (+ 0,00 Prozent auf 78,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil voestalpine (-4,30 Prozent auf 46,32 EUR), Raiffeisen (-3,20 Prozent auf 47,84 EUR), Vienna Insurance (-3,01 Prozent auf 61,20 EUR), STRABAG SE (-2,63 Prozent auf 92,60 EUR) und DO (-2,47 Prozent auf 189,20 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 464 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at