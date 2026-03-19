Börse Wien in Rot: ATX Prime am Donnerstagmittag im Minus

Um 12:09 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 2,21 Prozent auf 2 635,31 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,022 Prozent auf 2 694,16 Punkte an der Kurstafel, nach 2 694,74 Punkten am Vortag.

Bei 2 694,53 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 628,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,651 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 19.02.2026, den Stand von 2 877,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 596,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, wurde der ATX Prime mit 2 176,53 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 0,860 Prozent zu Buche. Bei 2 907,38 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 588,71 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Österreichische Post (+ 1,34 Prozent auf 34,10 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,20 Prozent auf 16,80 EUR), Verbund (+ 1,12 Prozent auf 67,45 EUR), Flughafen Wien (+ 0,39 Prozent auf 51,20 EUR) und EVN (+ 0,18 Prozent auf 28,05 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-9,68 Prozent auf 19,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-7,95 Prozent auf 33,00 EUR), Wolford (-7,14 Prozent auf 2,86 EUR), AT S (AT&S) (-5,70 Prozent auf 51,30 EUR) und voestalpine (-4,95 Prozent auf 37,64 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 302 387 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,491 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at