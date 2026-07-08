Börse Wien in Rot: ATX Prime am Nachmittag im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Wien heute.

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,84 Prozent tiefer bei 3 164,54 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,015 Prozent fester bei 3 191,92 Punkten, nach 3 191,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 3 191,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 121,81 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,96 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 967,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, lag der ATX Prime bei 2 806,02 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bei 2 219,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 19,05 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Addiko Bank (+ 3,45 Prozent auf 27,00 EUR), OMV (+ 3,24 Prozent auf 58,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,55 Prozent auf 177,20 EUR), Frequentis (+ 2,42 Prozent auf 63,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 2,34 Prozent auf 30,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-4,31 Prozent auf 2,22 EUR), ZUMTOBEL (-3,06 Prozent auf 3,80 EUR), Raiffeisen (-2,99 Prozent auf 55,10 EUR), Erste Group Bank (-2,87 Prozent auf 115,00 EUR) und DO (-2,53 Prozent auf 211,50 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 424 990 Aktien gehandelt. Mit 46,181 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at