UBM Development Aktie
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
|Index-Bewegung
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03.06.2026 15:58:53
Börse Wien in Rot: ATX Prime am Nachmittag in der Verlustzone
Um 15:42 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,54 Prozent schwächer bei 3 018,08 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 3 034,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 034,56 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 037,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 012,63 Einheiten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,683 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 865,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, notierte der ATX Prime bei 2 701,58 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, bei 2 218,66 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,54 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 047,50 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Warimpex (+ 3,66 Prozent auf 0,51 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,80 Prozent auf 11,00 EUR), Verbund (+ 1,80 Prozent auf 59,50 EUR), AMAG (+ 1,44 Prozent auf 28,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 34,80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-5,59 Prozent auf 2,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,94 Prozent auf 5,36 EUR), Frequentis (-2,89 Prozent auf 77,30 EUR), BAWAG (-2,38 Prozent auf 147,90 EUR) und UBM Development (-2,30 Prozent auf 17,00 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 169 818 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,540 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf
2027 weist die ZUMTOBEL-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 7,16 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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