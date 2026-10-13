Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der ATX Prime bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,17 Prozent schwächer bei 3 237,53 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,146 Prozent tiefer bei 3 238,32 Punkten, nach 3 243,06 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 248,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 235,32 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 3 378,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3 179,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 360,28 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,80 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wienerberger (+ 1,96 Prozent auf 15,63 EUR), Lenzing (+ 1,23 Prozent auf 11,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,22 Prozent auf 66,30 EUR), FACC (+ 0,99 Prozent auf 14,22 EUR) und BAWAG (+ 0,95 Prozent auf 169,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-5,58 Prozent auf 203,00 EUR), Warimpex (-3,03 Prozent auf 0,48 EUR), Frequentis (-1,64 Prozent auf 66,00 EUR), ZUMTOBEL (-0,74 Prozent auf 4,04 EUR) und AMAG (-0,71 Prozent auf 28,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 19 251 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42,186 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Mit 6,58 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at