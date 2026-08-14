Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Entwicklung
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14.08.2026 09:28:36
Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt Freitagshandel mit Verlusten
Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,36 Prozent auf 3 302,05 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent höher bei 3 314,17 Punkten, nach 3 314,07 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 301,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 319,06 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,736 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 3 198,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der ATX Prime mit 2 929,63 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 384,52 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 24,22 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit CA Immobilien (+ 1,04 Prozent auf 24,20 EUR), Österreichische Post (+ 0,98 Prozent auf 31,05 EUR), Wienerberger (+ 0,98 Prozent auf 20,70 EUR), CPI Europe (+ 0,52 Prozent auf 15,58 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,51 Prozent auf 29,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-8,00 Prozent auf 2,30 EUR), AT S (AT&S) (-2,50 Prozent auf 163,60 EUR), voestalpine (-1,45 Prozent auf 46,14 EUR), Telekom Austria (-1,39 Prozent auf 9,96 EUR) und ZUMTOBEL (-0,73 Prozent auf 4,06 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 030 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick
Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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