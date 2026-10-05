Frequentis Aktie
WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
|Index im Blick
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05.10.2026 09:28:50
Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt Montagshandel in der Verlustzone
Am Montag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent tiefer bei 3 292,75 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent schwächer bei 3 295,22 Punkten in den Handel, nach 3 295,49 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 303,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 292,55 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 369,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 227,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der ATX Prime bei 2 377,15 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 23,87 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 5,24 Prozent auf 14,46 EUR), Flughafen Wien (+ 1,51 Prozent auf 53,80 EUR), UBM Development (+ 1,23 Prozent auf 16,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,92 Prozent auf 17,46 EUR) und OMV (+ 0,78 Prozent auf 71,05 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-8,80 Prozent auf 1,97 EUR), Warimpex (-8,63 Prozent auf 0,46 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,24 Prozent auf 3,93 EUR), ZUMTOBEL (-1,45 Prozent auf 4,09 EUR) und Frequentis (-1,34 Prozent auf 66,30 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39 103 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,128 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,71 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Frequentis
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15:58
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt am Montagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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02.10.26
|Börse Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
01.10.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
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01.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Kapsch TrafficCom AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|09.03.18
|Kapsch TrafficCom Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|30.06.23
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|115,30
|1,50%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,90
|0,52%
|Flughafen Wien AG
|53,20
|0,38%
|Frequentis
|69,30
|3,13%
|Kapsch TrafficCom AG
|4,02
|0,00%
|Lenzing AG
|13,90
|1,16%
|OMV AG
|71,00
|0,71%
|UBM Development AG
|16,10
|-1,23%
|UNIQA Insurance AG
|17,50
|1,16%
|Warimpex
|0,46
|-7,63%
|Wolford AG
|2,20
|1,85%
|ZUMTOBEL AG
|4,16
|0,24%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 307,89
|0,38%
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