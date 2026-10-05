Frequentis Aktie

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WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09

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Index im Blick 05.10.2026 09:28:50

Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt Montagshandel in der Verlustzone

Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt Montagshandel in der Verlustzone

Der ATX Prime setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent tiefer bei 3 292,75 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent schwächer bei 3 295,22 Punkten in den Handel, nach 3 295,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 303,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 292,55 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 369,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 227,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der ATX Prime bei 2 377,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 23,87 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 5,24 Prozent auf 14,46 EUR), Flughafen Wien (+ 1,51 Prozent auf 53,80 EUR), UBM Development (+ 1,23 Prozent auf 16,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,92 Prozent auf 17,46 EUR) und OMV (+ 0,78 Prozent auf 71,05 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-8,80 Prozent auf 1,97 EUR), Warimpex (-8,63 Prozent auf 0,46 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,24 Prozent auf 3,93 EUR), ZUMTOBEL (-1,45 Prozent auf 4,09 EUR) und Frequentis (-1,34 Prozent auf 66,30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39 103 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,128 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,71 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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27.08.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 115,30 1,50% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,90 0,52% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 53,20 0,38% Flughafen Wien AG
Frequentis 69,30 3,13% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 4,02 0,00% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 13,90 1,16% Lenzing AG
OMV AG 71,00 0,71% OMV AG
UBM Development AG 16,10 -1,23% UBM Development AG
UNIQA Insurance AG 17,50 1,16% UNIQA Insurance AG
Warimpex 0,46 -7,63% Warimpex
Wolford AG 2,20 1,85% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,16 0,24% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 307,89 0,38%

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