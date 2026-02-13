Börse Wien in Rot: ATX Prime fällt zum Handelsende zurück

Der ATX Prime fiel im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,37 Prozent auf 2 799,35 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent höher bei 2 838,18 Punkten, nach 2 838,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 772,48 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 838,18 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,517 Prozent. Vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 686,66 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 2 435,77 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 13.02.2025, den Stand von 2 016,04 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,31 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 896,54 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit DO (+ 4,85 Prozent auf 209,50 EUR), Palfinger (+ 3,24 Prozent auf 39,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,82 Prozent auf 15,64 EUR), STRABAG SE (+ 1,46 Prozent auf 90,20 EUR) und FACC (+ 1,24 Prozent auf 11,42 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Erste Group Bank (-4,05 Prozent auf 102,00 EUR), Verbund (-3,31 Prozent auf 58,40 EUR), ZUMTOBEL (-2,38 Prozent auf 4,10 EUR), EVN (-2,36 Prozent auf 28,90 EUR) und BAWAG (-1,95 Prozent auf 130,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 582 083 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 41,787 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,97 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at