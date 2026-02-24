OMV Aktie
Börse Wien in Rot: ATX Prime gibt letztendlich nach
Zum Handelsschluss notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,72 Prozent tiefer bei 2 838,55 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 888,15 Punkten in den Handel, nach 2 888,15 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 838,55 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 890,21 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 740,61 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, bei 2 431,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der ATX Prime bei 2 043,71 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 6,79 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Addiko Bank (+ 3,40 Prozent auf 27,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,41 Prozent auf 93,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,85) Prozent auf 55,20 EUR), Rosenbauer (+ 1,64 Prozent auf 49,50 EUR) und FACC (+ 1,24 Prozent auf 13,08 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wienerberger (-7,92 Prozent auf 28,12 EUR), Wolford (-5,73 Prozent auf 2,96 EUR), Erste Group Bank (-3,92 Prozent auf 103,00 EUR), BAWAG (-3,18 Prozent auf 130,90 EUR) und Palfinger (-2,66 Prozent auf 38,40 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 862 425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 41,632 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
