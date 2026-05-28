ATX Prime-Entwicklung 28.05.2026 15:59:11

Börse Wien in Rot: ATX Prime legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime verzeichnet am vierten Tag der Woche Verluste.

Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,88 Prozent auf 2 986,35 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent tiefer bei 3 012,83 Punkten, nach 3 012,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 985,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 023,78 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,930 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 2 858,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der ATX Prime mit 2 840,18 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 225,89 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,35 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 046,37 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit PORR (+ 5,62 Prozent auf 38,50 EUR), Polytec (+ 3,37 Prozent auf 4,60 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3,18 Prozent auf 5,84 EUR), Rosenbauer (+ 2,25 Prozent auf 63,60 EUR) und Frequentis (+ 1,93 Prozent auf 74,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,32 Prozent auf 33,45 EUR), EVN (-3,12 Prozent auf 27,95 EUR), DO (-2,66 Prozent auf 182,80 EUR) und CA Immobilien (-2,58 Prozent auf 24,55 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 166 211 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,850 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Die ZUMTOBEL-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

21.05.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
17.02.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
24.11.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
27.08.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
26.02.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
