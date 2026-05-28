Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
28.05.2026 15:59:11
Börse Wien in Rot: ATX Prime legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,88 Prozent auf 2 986,35 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent tiefer bei 3 012,83 Punkten, nach 3 012,86 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 985,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 023,78 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,930 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 2 858,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der ATX Prime mit 2 840,18 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 225,89 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,35 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 046,37 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit PORR (+ 5,62 Prozent auf 38,50 EUR), Polytec (+ 3,37 Prozent auf 4,60 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3,18 Prozent auf 5,84 EUR), Rosenbauer (+ 2,25 Prozent auf 63,60 EUR) und Frequentis (+ 1,93 Prozent auf 74,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,32 Prozent auf 33,45 EUR), EVN (-3,12 Prozent auf 27,95 EUR), DO (-2,66 Prozent auf 182,80 EUR) und CA Immobilien (-2,58 Prozent auf 24,55 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 166 211 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,850 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick
Die ZUMTOBEL-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Kapsch TrafficCom AG
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|CA Immobilien
|24,45
|-2,98%
|DO & CO
|186,20
|-0,85%
|Erste Group Bank AG
|101,10
|-0,59%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,95
|-3,12%
|FACC AG
|16,66
|-1,19%
|Frequentis
|74,30
|2,34%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,48
|-3,18%
|OMV AG
|60,95
|-0,49%
|Polytec
|4,54
|2,02%
|PORR AG
|38,20
|4,80%
|Rosenbauer
|63,60
|2,25%
|Schoeller-Bleckmann
|34,00
|-1,73%
|Warimpex
|0,49
|-5,77%
|ZUMTOBEL AG
|3,50
|-1,69%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 992,71
|-0,67%
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.