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Wiener Börse-Handel im Fokus 20.03.2026 17:59:10

Börse Wien in Rot: ATX Prime legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Börse Wien in Rot: ATX Prime legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime beendete den Handelstag im Minus.

Zum Handelsende notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,26 Prozent leichter bei 2 581,33 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 2 614,19 Punkte an der Kurstafel, nach 2 614,22 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 648,54 Punkte, das Tagestief hingegen 2 572,52 Zähler.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 1,41 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wurde der ATX Prime auf 2 886,08 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 596,64 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, lag der ATX Prime bei 2 149,66 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,89 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 572,52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 6,01 Prozent auf 20,80 EUR), Palfinger (+ 3,67 Prozent auf 35,35 EUR), Wolford (+ 3,38 Prozent auf 3,06 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,33 Prozent auf 35,20 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,15 Prozent auf 5,26 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Marinomed Biotech (-10,71 Prozent auf 15,00 EUR), Frequentis (-6,72 Prozent auf 66,60 EUR), AT S (AT&S) (-5,47 Prozent auf 48,40 EUR), Vienna Insurance (-4,66 Prozent auf 59,30 EUR) und Flughafen Wien (-3,75 Prozent auf 51,40 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 2 633 352 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 35,287 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 7,30 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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