Börse Wien in Rot: ATX Prime nachmittags im Minus

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,20 Prozent tiefer bei 3 191,93 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,009 Prozent tiefer bei 3 198,18 Punkten, nach 3 198,48 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 176,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 202,81 Punkten lag.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 0,187 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, notierte der ATX Prime bei 3 162,58 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 15.04.2026, einen Stand von 2 910,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, stand der ATX Prime bei 2 242,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 20,08 Prozent. Bei 3 243,92 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 3,29 Prozent auf 22,62 EUR), voestalpine (+ 2,34 Prozent auf 45,52 EUR), STRABAG SE (+ 2,16 Prozent auf 85,30 EUR), Palfinger (+ 1,90 Prozent auf 32,20 EUR) und Semperit (+ 1,33 Prozent auf 15,20 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Vienna Insurance (-3,45 Prozent auf 64,40 EUR), Raiffeisen (-2,53 Prozent auf 55,80 EUR), UNIQA Insurance (-2,18 Prozent auf 17,06 EUR), Verbund (-2,10 Prozent auf 58,20 EUR) und Wolford (-1,77 Prozent auf 2,22 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 149 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,133 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,28 erwartet. Mit 7,37 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at