Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Kursverlauf
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29.09.2026 15:58:49
Börse Wien in Rot: ATX Prime nachmittags im Minus
Um 15:42 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,63 Prozent auf 3 411,50 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,008 Prozent auf 3 433,02 Punkte an der Kurstafel, nach 3 433,29 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 404,66 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 441,65 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 3 335,76 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 125,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 320,91 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 28,34 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 448,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 9,09 Prozent auf 216,00 EUR), Wienerberger (+ 1,81 Prozent auf 17,99 EUR), Palfinger (+ 1,68 Prozent auf 30,35 EUR), Flughafen Wien (+ 1,13 Prozent auf 53,60 EUR) und CPI Europe (+ 0,80 Prozent auf 15,10 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-3,65 Prozent auf 3,96 EUR), Polytec (-2,50 Prozent auf 5,46 EUR), OMV (-2,26 Prozent auf 71,40 EUR), Erste Group Bank (-2,06 Prozent auf 123,80 EUR) und Telekom Austria (-1,60 Prozent auf 9,22 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 184 519 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 47,818 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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