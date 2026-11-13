Börse Wien in Rot: ATX Prime nachmittags schwächer

In Wien stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,10 Prozent auf 3 274,07 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 3 276,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3 277,33 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 261,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 290,76 Punkten lag.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 3,64 Prozent aufwärts. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 3 252,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3 314,07 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der ATX Prime bei 2 435,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 23,17 Prozent nach oben. Bei 3 448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 3,89 Prozent auf 77,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,45 Prozent auf 126,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,04 Prozent auf 4,00 EUR), Wienerberger (+ 1,34 Prozent auf 16,60 EUR) und Verbund (+ 1,02 Prozent auf 74,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-8,26 Prozent auf 2,00 EUR), Warimpex (-6,24 Prozent auf 0,44 EUR), Rosenbauer (-5,59 Prozent auf 57,40 EUR), UBM Development (-3,32 Prozent auf 14,55 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,96 Prozent auf 3,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 400 149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 45,837 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at