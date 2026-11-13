ATX Prime
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13.11.2026 15:58:52
Börse Wien in Rot: ATX Prime nachmittags schwächer
Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,10 Prozent auf 3 274,07 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 3 276,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3 277,33 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 261,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 290,76 Punkten lag.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 3,64 Prozent aufwärts. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 3 252,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3 314,07 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der ATX Prime bei 2 435,77 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 23,17 Prozent nach oben. Bei 3 448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 3,89 Prozent auf 77,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,45 Prozent auf 126,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,04 Prozent auf 4,00 EUR), Wienerberger (+ 1,34 Prozent auf 16,60 EUR) und Verbund (+ 1,02 Prozent auf 74,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-8,26 Prozent auf 2,00 EUR), Warimpex (-6,24 Prozent auf 0,44 EUR), Rosenbauer (-5,59 Prozent auf 57,40 EUR), UBM Development (-3,32 Prozent auf 14,55 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,96 Prozent auf 3,60 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 400 149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 45,837 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick
Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|123,40
|1,31%
|Erste Group Bank AG
|115,90
|-0,52%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|31,40
|0,32%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,62
|-2,43%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|76,60
|2,82%
|OMV AG
|73,35
|0,69%
|Rosenbauer
|58,00
|-4,61%
|UBM Development AG
|14,55
|-3,32%
|Verbund AG
|73,70
|0,34%
|Warimpex
|0,46
|-0,22%
|Wienerberger AG
|16,45
|0,43%
|Wolford AG
|2,00
|-8,26%
|ZUMTOBEL AG
|3,95
|0,77%
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