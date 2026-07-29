Börse Wien in Rot: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der ATX Prime verlor im Wiener Börse-Handel schlussendlich 0,51 Prozent auf 3 107,88 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3 123,90 Punkte an der Kurstafel, nach 3 123,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 152,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 107,88 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 2,18 Prozent zurück. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 29.06.2026, einen Stand von 3 125,77 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 2 881,86 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 29.07.2025, den Stand von 2 296,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,92 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 4,79 Prozent auf 4,16 EUR), Lenzing (+ 4,52 Prozent auf 21,95 EUR), OMV (+ 2,44 Prozent auf 62,95 EUR), Verbund (+ 2,43 Prozent auf 58,90 EUR) und Flughafen Wien (+ 2,37 Prozent auf 51,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-6,14 Prozent auf 119,20 EUR), Wolford (-5,71 Prozent auf 1,98 EUR), Raiffeisen (-2,68 Prozent auf 56,30 EUR), Telekom Austria (-2,29 Prozent auf 10,26 EUR) und BAWAG (-2,10 Prozent auf 168,10 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 444 175 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,511 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at