Börse Wien in Rot: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am Dienstag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 1,50 Prozent leichter bei 2 891,29 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 2 935,51 Punkte an der Kurstafel, nach 2 935,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 935,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 891,26 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 877,67 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 12.02.2026, mit 2 838,10 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 210,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,77 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 973,28 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 5,07 Prozent auf 29,00 EUR), AMAG (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR), FACC (+ 1,18 Prozent auf 13,70 EUR), Rosenbauer (+ 1,02 Prozent auf 59,20 EUR) und OMV (+ 0,92 Prozent auf 60,60 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-16,11 Prozent auf 2,50 EUR), Frequentis (-15,86 Prozent auf 69,50 EUR), AT S (AT&S) (-5,35 Prozent auf 97,30 EUR), Wienerberger (-4,86 Prozent auf 23,88 EUR) und Erste Group Bank (-3,40 Prozent auf 96,60 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 416 133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 38,394 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 6,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at