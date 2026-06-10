Börse Wien in Rot: ATX Prime präsentiert sich zum Start schwächer

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,20 Prozent leichter bei 2 960,51 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 2 966,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 966,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 972,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 960,51 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 910,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, lag der ATX Prime bei 2 710,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, notierte der ATX Prime bei 2 207,58 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 047,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell UBM Development (+ 1,46 Prozent auf 17,35 EUR), DO (+ 1,36 Prozent auf 179,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,06 Prozent auf 76,10 EUR), Vienna Insurance (+ 0,99 Prozent auf 61,00 EUR) und PORR (+ 0,92 Prozent auf 38,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-7,19 Prozent auf 2,58 EUR), Marinomed Biotech (-3,85 Prozent auf 10,00 EUR), Warimpex (-3,15 Prozent auf 0,49 EUR), ZUMTOBEL (-2,99 Prozent auf 3,90 EUR) und Wienerberger (-2,35 Prozent auf 22,48 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 57 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,190 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at