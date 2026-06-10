Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|ATX Prime im Blick
|
10.06.2026 09:29:00
Börse Wien in Rot: ATX Prime präsentiert sich zum Start schwächer
Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,20 Prozent leichter bei 2 960,51 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 2 966,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 966,59 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 972,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 960,51 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 910,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, lag der ATX Prime bei 2 710,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, notierte der ATX Prime bei 2 207,58 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 047,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell UBM Development (+ 1,46 Prozent auf 17,35 EUR), DO (+ 1,36 Prozent auf 179,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,06 Prozent auf 76,10 EUR), Vienna Insurance (+ 0,99 Prozent auf 61,00 EUR) und PORR (+ 0,92 Prozent auf 38,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-7,19 Prozent auf 2,58 EUR), Marinomed Biotech (-3,85 Prozent auf 10,00 EUR), Warimpex (-3,15 Prozent auf 0,49 EUR), ZUMTOBEL (-2,99 Prozent auf 3,90 EUR) und Wienerberger (-2,35 Prozent auf 22,48 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 57 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,190 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX Prime-Werte
In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
|
09:29
|Börse Wien in Rot: ATX Prime präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
05.06.26
|Optimismus in Wien: So performt der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
03.06.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
01.06.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
29.05.26