FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|ATX Prime-Kursverlauf
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22.10.2026 17:58:46
Börse Wien in Rot: ATX Prime rauscht letztendlich ab
Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 4,41 Prozent tiefer bei 3 079,68 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,029 Prozent auf 3 220,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 221,90 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 079,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 221,00 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 4,34 Prozent nach unten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 3 388,14 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 3 213,58 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 2 311,14 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 15,86 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 2,33 Prozent auf 6,14 EUR), Verbund (+ 1,59 Prozent auf 67,10 EUR), Frequentis (+ 1,26 Prozent auf 64,20 EUR), Wienerberger (+ 0,93 Prozent auf 16,25 EUR) und Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 30,95 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-18,56 Prozent auf 140,40 EUR), Erste Group Bank (-6,18 Prozent auf 104,70 EUR), FACC (-6,16 Prozent auf 13,10 EUR), Raiffeisen (-5,51 Prozent auf 55,75 EUR) und BAWAG (-5,35 Prozent auf 153,90 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 558 230 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,225 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel
Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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