Börse Wien in Rot: ATX Prime schlussendlich im Minus

Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in Wien zurück.

Schlussendlich fiel der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,70 Prozent auf 2 618,72 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 2 664,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2 663,91 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 607,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2 668,77 Einheiten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 840,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, mit 2 604,50 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 139,84 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,48 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 6,85 Prozent auf 71,80 EUR), Lenzing (+ 1,23 Prozent auf 24,75 EUR), Rosenbauer (+ 0,87 Prozent auf 46,20 EUR), Marinomed Biotech (+ 0,71 Prozent auf 14,20 EUR) und UBM Development (+ 0,29 Prozent auf 17,45 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Kapsch TrafficCom (-3,99 Prozent auf 5,30 EUR), FACC (-3,21 Prozent auf 13,28 EUR), voestalpine (-2,71 Prozent auf 38,10 EUR), Addiko Bank (-2,60 Prozent auf 26,20 EUR) und Erste Group Bank (-2,57 Prozent auf 91,15 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 455 338 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 36,335 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,61 zu Buche schlagen. Mit 6,93 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at