Börse Wien in Rot: ATX Prime verbucht schlussendlich Abschläge

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,54 Prozent schwächer bei 2 686,66 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 2 701,52 Punkte an der Kurstafel, nach 2 701,37 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 705,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 679,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 2 536,98 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 13.10.2025, einen Wert von 2 360,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 1 827,00 Punkten auf.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Addiko Bank (+ 5,00 Prozent auf 25,20 EUR), Polytec (+ 4,36 Prozent auf 3,59 EUR), Rosenbauer (+ 2,31 Prozent auf 48,70 EUR), Lenzing (+ 2,07 Prozent auf 24,60 EUR) und UBM Development (+ 1,39 Prozent auf 21,90 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-7,64 Prozent auf 2,90 EUR), Raiffeisen (-4,22 Prozent auf 36,76 EUR), Wienerberger (-3,23 Prozent auf 28,80 EUR), Vienna Insurance (-3,13 Prozent auf 65,10 EUR) und Telekom Austria (-2,13 Prozent auf 8,75 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 554 992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,001 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime hat die Polytec-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,93 Prozent die höchste Dividendenrendite.

