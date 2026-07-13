Schoeller-Bleckmann Aktie

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WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

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Kursverlauf 13.07.2026 17:59:23

Börse Wien in Rot: ATX Prime verliert zum Ende des Montagshandels

Börse Wien in Rot: ATX Prime verliert zum Ende des Montagshandels

Der ATX Prime fiel am Montag.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent schwächer bei 3 179,31 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,101 Prozent tiefer bei 3 185,96 Punkten in den Handel, nach 3 189,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 158,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 186,37 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der ATX Prime bei 3 085,80 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 13.04.2026, den Stand von 2 869,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 255,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 19,61 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Verbund (+ 2,09 Prozent auf 58,50 EUR), OMV (+ 2,00 Prozent auf 61,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,48 Prozent auf 30,90 EUR), voestalpine (+ 1,06 Prozent auf 43,76 EUR) und Rosenbauer (+ 1,01 Prozent auf 60,20 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen DO (-3,29 Prozent auf 205,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,72 Prozent auf 5,00 EUR), Vienna Insurance (-2,70 Prozent auf 64,90 EUR), Frequentis (-2,60 Prozent auf 60,00 EUR) und Addiko Bank (-2,24 Prozent auf 26,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 306 954 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,677 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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