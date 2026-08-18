FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
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18.08.2026 09:28:43
Börse Wien in Rot: ATX Prime verliert zum Handelsstart
Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,41 Prozent tiefer bei 3 285,34 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,032 Prozent auf 3 297,95 Punkte an der Kurstafel, nach 3 299,02 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 303,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 282,24 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 136,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 905,73 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Stand von 2 390,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell OMV (+ 0,91 Prozent auf 66,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,85 Prozent auf 29,55 EUR), Verbund (+ 0,79 Prozent auf 57,35 EUR), voestalpine (+ 0,71 Prozent auf 45,58 EUR) und FACC (+ 0,69 Prozent auf 17,48 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-5,18 Prozent auf 164,60 EUR), ZUMTOBEL (-2,01 Prozent auf 3,90 EUR), AMAG (-1,43 Prozent auf 27,50 EUR), Raiffeisen (-0,95 Prozent auf 62,25 EUR) und UBM Development (-0,88 Prozent auf 16,85 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 67 545 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 47,624 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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