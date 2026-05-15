Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich am Mittag leichter

Der ATX Prime zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Um 12:10 Uhr gibt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,83 Prozent auf 2 905,21 Punkte nach. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent stärker bei 2 929,70 Punkten, nach 2 929,63 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 930,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 898,98 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 0,214 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 910,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der ATX Prime mit 2 799,35 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 15.05.2025, mit 2 215,86 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,29 Prozent aufwärts. Bei 2 973,28 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,70 EUR), Frequentis (+ 4,47 Prozent auf 72,40 EUR), Warimpex (+ 3,73 Prozent auf 0,50 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,53 Prozent auf 5,68 EUR) und OMV (+ 0,97 Prozent auf 62,30 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-3,62 Prozent auf 101,20 EUR), voestalpine (-2,81 Prozent auf 44,90 EUR), Wienerberger (-2,25 Prozent auf 22,60 EUR), Raiffeisen (-2,12 Prozent auf 46,26 EUR) und Marinomed Biotech (-2,05 Prozent auf 9,55 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 141 426 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,656 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die ZUMTOBEL-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,33 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at