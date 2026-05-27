Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Schlussendlich ging der ATX Prime den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 3 012,86 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zuvor ging der ATX Prime 0,035 Prozent tiefer bei 3 012,73 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 013,78 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 046,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 011,21 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,83 Prozent aufwärts. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 27.04.2026, bei 2 852,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 840,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, notierte der ATX Prime bei 2 234,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 13,34 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 046,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit PORR (+ 3,55 Prozent auf 36,45 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,60 Prozent auf 9,85 EUR), Polytec (+ 2,30 Prozent auf 4,45 EUR), Palfinger (+ 2,21 Prozent auf 34,75 EUR) und Wienerberger (+ 2,19 Prozent auf 24,22 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-6,47 Prozent auf 2,60 EUR), Verbund (-3,40 Prozent auf 58,25 EUR), OMV (-2,47 Prozent auf 61,25 EUR), Frequentis (-2,16 Prozent auf 72,60 EUR) und Flughafen Wien (-1,02 Prozent auf 48,60 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 614 444 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die ZUMTOBEL-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 7,21 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at