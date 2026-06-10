Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Mittwoch verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich ein Minus in Höhe von 0,64 Prozent auf 2 947,47 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,009 Prozent schwächer bei 2 966,33 Punkten, nach 2 966,59 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 928,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 977,08 Einheiten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 1,89 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der ATX Prime bei 2 910,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 710,36 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 10.06.2025, bei 2 207,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10,88 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3 047,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Lenzing (+ 2,05 Prozent auf 22,40 EUR), PORR (+ 1,96 Prozent auf 39,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,84 Prozent auf 22,10 EUR), Vienna Insurance (+ 1,82 Prozent auf 61,50 EUR) und DO (+ 1,36 Prozent auf 179,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-7,19 Prozent auf 2,58 EUR), Wienerberger (-3,30 Prozent auf 22,26 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,59 Prozent auf 5,26 EUR), Palfinger (-2,41 Prozent auf 32,35 EUR) und voestalpine (-2,37 Prozent auf 44,48 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 517 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,190 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,75 Prozent.

Redaktion finanzen.at