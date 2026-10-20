Wolford Aktie

Wolford für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 20.10.2026 09:28:50

Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Wien heute.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,79 Prozent leichter bei 3 169,71 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,002 Prozent auf 3 194,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 194,93 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 169,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 194,86 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 3 330,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3 151,55 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der ATX Prime 2 305,83 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 19,24 Prozent zu Buche. Bei 3 448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 1,30 Prozent auf 62,20 EUR), Semperit (+ 0,51 Prozent auf 19,70 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,49 Prozent auf 4,12 EUR), CA Immobilien (+ 0,48 Prozent auf 21,05 EUR) und CPI Europe (+ 0,27 Prozent auf 15,08 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-4,80 Prozent auf 0,46 EUR), AT S (AT&S) (-3,94 Prozent auf 165,60 EUR), Polytec (-2,34 Prozent auf 5,84 EUR) und STRABAG SE (-2,16 Prozent auf 99,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13 464 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,40 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

mehr Nachrichten

Analysen zu AT & S (AT&S)

mehr Analysen
08.10.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
16.09.26 AT & S kaufen Erste Group Bank
05.08.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
05.08.26 AT & S verkaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 160,80 -6,73% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,55 2,86% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,02 -0,13% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 108,70 -1,45% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,10 0,00% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 73,65 -1,01% OMV AG
Polytec 5,88 -1,67% Polytec
Rosenbauer 60,60 -1,30% Rosenbauer
Semperit AG Holding 19,20 -2,04% Semperit AG Holding
STRABAG SE 101,40 -0,39% STRABAG SE
Warimpex 0,48 -0,84% Warimpex
Wienerberger AG 16,19 0,56% Wienerberger AG
Wolford AG 2,18 0,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,10 0,00% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 168,06 -0,84%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen