Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|Index-Performance
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20.10.2026 09:28:50
Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,79 Prozent leichter bei 3 169,71 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,002 Prozent auf 3 194,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 194,93 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 169,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 194,86 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 3 330,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3 151,55 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der ATX Prime 2 305,83 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 19,24 Prozent zu Buche. Bei 3 448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
ATX Prime-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 1,30 Prozent auf 62,20 EUR), Semperit (+ 0,51 Prozent auf 19,70 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,49 Prozent auf 4,12 EUR), CA Immobilien (+ 0,48 Prozent auf 21,05 EUR) und CPI Europe (+ 0,27 Prozent auf 15,08 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-4,80 Prozent auf 0,46 EUR), AT S (AT&S) (-3,94 Prozent auf 165,60 EUR), Polytec (-2,34 Prozent auf 5,84 EUR) und STRABAG SE (-2,16 Prozent auf 99,60 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13 464 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,40 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|AT & S kaufen
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|Deutsche Bank AG
|16.09.26
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|Erste Group Bank
|05.08.26
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|Deutsche Bank AG
|22.07.26
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|Deutsche Bank AG
|16.06.26
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|Deutsche Bank AG
|05.08.26
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|17.06.25
|AT & S Sell
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|04.11.24
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|19.02.24
|AT & S verkaufen
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|11.07.23
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|AT & S neutral
|Erste Group Bank
|05.11.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|160,80
|-6,73%
|CA Immobilien
|21,55
|2,86%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,02
|-0,13%
|Erste Group Bank AG
|108,70
|-1,45%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,10
|0,00%
|OMV AG
|73,65
|-1,01%
|Polytec
|5,88
|-1,67%
|Rosenbauer
|60,60
|-1,30%
|Semperit AG Holding
|19,20
|-2,04%
|STRABAG SE
|101,40
|-0,39%
|Warimpex
|0,48
|-0,84%
|Wienerberger AG
|16,19
|0,56%
|Wolford AG
|2,18
|0,00%
|ZUMTOBEL AG
|4,10
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 168,06
|-0,84%
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