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Kursverlauf 07.10.2026 17:58:26

Börse Wien in Rot: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

Börse Wien in Rot: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

Der ATX Prime zeigte sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 2,56 Prozent tiefer bei 3 244,52 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,020 Prozent auf 3 328,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 329,63 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 222,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 330,31 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,54 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.09.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 390,08 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 07.07.2026, mit 3 191,43 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 350,94 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 22,06 Prozent aufwärts. Bei 3 448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Kapsch TrafficCom (+ 4,20 Prozent auf 4,22 EUR), Warimpex (+ 3,32 Prozent auf 0,50 EUR), OMV (+ 2,39 Prozent auf 72,90 EUR), Polytec (+ 2,03 Prozent auf 6,02 EUR) und Semperit (+ 1,54 Prozent auf 19,80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Erste Group Bank (-4,90 Prozent auf 110,60 EUR), Frequentis (-4,58 Prozent auf 66,60 EUR), Andritz (-4,26 Prozent auf 80,90 EUR), Raiffeisen (-3,91 Prozent auf 57,75 EUR) und BAWAG (-3,79 Prozent auf 170,30 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 706 839 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,633 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,27 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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ATX Prime 3 244,52 -2,56%

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