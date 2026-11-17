Letztendlich verlor der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,57 Prozent auf 3 197,72 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent stärker bei 3 248,99 Punkten, nach 3 248,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 248,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 197,61 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der ATX Prime 3 219,68 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 299,02 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 396,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 20,30 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 2,52 Prozent auf 13,82 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,35 Prozent auf 75,00 EUR), AMAG (+ 1,27 Prozent auf 32,00 EUR) und Telekom Austria (+ 1,03 Prozent auf 8,85 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Frequentis (-5,07 Prozent auf 65,50 EUR), Rosenbauer (-4,30 Prozent auf 53,40 EUR), Semperit (-3,47 Prozent auf 15,30 EUR), AT S (AT&S) (-3,24 Prozent auf 113,40 EUR) und Andritz (-2,99 Prozent auf 81,00 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 348 519 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 45,021 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,14 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,67 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at