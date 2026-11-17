ATX Prime
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17.11.2026 17:58:41
Börse Wien in Rot: ATX Prime zum Handelsende in Rot
Letztendlich verlor der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,57 Prozent auf 3 197,72 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent stärker bei 3 248,99 Punkten, nach 3 248,87 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 248,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 197,61 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der ATX Prime 3 219,68 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 299,02 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 396,57 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 20,30 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 2,52 Prozent auf 13,82 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,35 Prozent auf 75,00 EUR), AMAG (+ 1,27 Prozent auf 32,00 EUR) und Telekom Austria (+ 1,03 Prozent auf 8,85 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Frequentis (-5,07 Prozent auf 65,50 EUR), Rosenbauer (-4,30 Prozent auf 53,40 EUR), Semperit (-3,47 Prozent auf 15,30 EUR), AT S (AT&S) (-3,24 Prozent auf 113,40 EUR) und Andritz (-2,99 Prozent auf 81,00 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 348 519 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 45,021 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,14 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,67 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|AMAG
|32,00
|1,27%
|Andritz AG
|81,00
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|AT & S (AT&S)
|113,40
|-3,24%
|Erste Group Bank AG
|115,00
|-1,79%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,70
|-1,29%
|FACC AG
|13,82
|2,52%
|Flughafen Wien AG
|50,80
|1,60%
|Frequentis
|65,50
|-5,07%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|75,00
|1,35%
|OMV AG
|72,50
|-0,48%
|Rosenbauer
|53,40
|-4,30%
|Semperit AG Holding
|15,30
|-3,47%
|Telekom Austria AG
|8,85
|1,03%
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