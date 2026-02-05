Börse Wien in Rot: ATX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab

Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,93 Prozent auf 5 637,04 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 166,665 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 5 747,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5 748,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 747,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 617,95 Zählern.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 0,585 Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.01.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 394,76 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 4 784,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 790,82 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,33 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 755,99 Punkten. 5 314,88 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 1,30 Prozent auf 42,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,07 Prozent auf 33,20 EUR), Lenzing (+ 0,92 Prozent auf 27,55 EUR), Österreichische Post (+ 0,59 Prozent auf 34,00 EUR) und CPI Europe (+ 0,31 Prozent auf 16,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Raiffeisen (-5,16 Prozent auf 41,52 EUR), Verbund (-2,94 Prozent auf 59,40 EUR), BAWAG (-2,88 Prozent auf 135,10 EUR), OMV (-2,55 Prozent auf 51,60 EUR) und Erste Group Bank (-2,49 Prozent auf 105,80 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 495 959 Aktien gehandelt. Mit 43,030 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at