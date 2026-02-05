Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

Kursentwicklung im Fokus 05.02.2026 17:59:10

Börse Wien in Rot: ATX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab

Börse Wien in Rot: ATX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab

Der ATX gab heute nach.

Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,93 Prozent auf 5 637,04 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 166,665 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 5 747,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5 748,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 747,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 617,95 Zählern.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 0,585 Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.01.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 394,76 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 4 784,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 790,82 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,33 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 755,99 Punkten. 5 314,88 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 1,30 Prozent auf 42,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,07 Prozent auf 33,20 EUR), Lenzing (+ 0,92 Prozent auf 27,55 EUR), Österreichische Post (+ 0,59 Prozent auf 34,00 EUR) und CPI Europe (+ 0,31 Prozent auf 16,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Raiffeisen (-5,16 Prozent auf 41,52 EUR), Verbund (-2,94 Prozent auf 59,40 EUR), BAWAG (-2,88 Prozent auf 135,10 EUR), OMV (-2,55 Prozent auf 51,60 EUR) und Erste Group Bank (-2,49 Prozent auf 105,80 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 495 959 Aktien gehandelt. Mit 43,030 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

22.01.26 BAWAG buy UBS AG
24.11.25 BAWAG overweight Morgan Stanley
23.10.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
24.07.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
09.07.25 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
Es ist ein Fehler aufgetreten!

