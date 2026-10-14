Börse Wien in Rot: ATX schließt im Minus

Am Mittwoch beendete der ATX den Handel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 6 619,12 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 187,797 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6 627,90 Punkten, nach 6 627,90 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 666,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 594,75 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 1,13 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 6 763,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 505,39 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 697,35 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,68 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7 043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 4,51 Prozent auf 11,12 EUR), Wienerberger (+ 1,90 Prozent auf 15,57 EUR), PORR (+ 0,98 Prozent auf 30,95 EUR), OMV (+ 0,88 Prozent auf 74,25 EUR) und voestalpine (+ 0,64 Prozent auf 44,16 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen UNIQA Insurance (-2,09 Prozent auf 16,90 EUR), Raiffeisen (-1,40 Prozent auf 56,50 EUR), BAWAG (-1,23 Prozent auf 168,20 EUR), Verbund (-1,04 Prozent auf 66,40 EUR) und AT S (AT&S) (-0,50 Prozent auf 201,00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 531 276 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,613 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Mit 6,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at