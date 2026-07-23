Börse Wien in Rot: ATX startet mit Verlusten

Das macht der ATX am Donnerstagmorgen.

Am Donnerstag notiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,76 Prozent tiefer bei 6 478,25 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 181,824 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,058 Prozent fester bei 6 531,95 Punkten in den Handel, nach 6 528,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6 532,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 478,25 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 1,79 Prozent zu. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 6 545,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 813,69 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 23.07.2025, den Wert von 4 510,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,05 Prozent nach oben. Bei 6 599,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit PORR (+ 0,51 Prozent auf 39,05 EUR), Andritz (+ 0,40 Prozent auf 75,80 EUR), OMV (+ 0,24 Prozent auf 63,90 EUR), Lenzing (+ 0,19 Prozent auf 25,90 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-2,48 Prozent auf 173,20 EUR), Raiffeisen (-1,79 Prozent auf 54,95 EUR), Erste Group Bank (-1,46 Prozent auf 114,40 EUR), DO (-1,22 Prozent auf 202,00 EUR) und Verbund (-0,92 Prozent auf 59,30 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 102 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,172 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at