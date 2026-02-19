voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Index-Performance im Fokus
|
19.02.2026 12:26:57
Börse Wien in Rot: ATX verbucht mittags Abschläge
Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,83 Prozent schwächer bei 5 772,41 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 164,902 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,027 Prozent auf 5 818,96 Punkte an der Kurstafel, nach 5 820,55 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 5 822,41 Punkte, das Tagestief hingegen 5 760,01 Zähler.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 441,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 809,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der ATX auf 4 065,12 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,86 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 835,02 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern markiert.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 0,86 Prozent auf 25,66 EUR), BAWAG (+ 0,67 Prozent auf 135,90 EUR), OMV (+ 0,55 Prozent auf 55,20 EUR), Raiffeisen (+ 0,05 Prozent auf 42,80 EUR) und Österreichische Post (-0,42 Prozent auf 35,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil STRABAG SE (-6,37 Prozent auf 91,20 EUR), Wienerberger (-2,72 Prozent auf 30,02 EUR), voestalpine (-2,41 Prozent auf 46,92 EUR), AT S (AT&S) (-1,92 Prozent auf 51,20 EUR) und UNIQA Insurance (-1,81 Prozent auf 16,26 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 134 174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 40,700 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus
In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,81 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu voestalpine AG
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verluste in Wien: ATX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.02.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime schwächer (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verluste in Wien: So bewegt sich der ATX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|Börse Wien in Rot: ATX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)