Börse Wien in Rot: ATX verbucht mittags Abschläge

Der ATX zeigt sich am Donnerstag im Minus.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,83 Prozent schwächer bei 5 772,41 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 164,902 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,027 Prozent auf 5 818,96 Punkte an der Kurstafel, nach 5 820,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5 822,41 Punkte, das Tagestief hingegen 5 760,01 Zähler.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 441,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 809,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der ATX auf 4 065,12 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,86 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 835,02 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 0,86 Prozent auf 25,66 EUR), BAWAG (+ 0,67 Prozent auf 135,90 EUR), OMV (+ 0,55 Prozent auf 55,20 EUR), Raiffeisen (+ 0,05 Prozent auf 42,80 EUR) und Österreichische Post (-0,42 Prozent auf 35,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil STRABAG SE (-6,37 Prozent auf 91,20 EUR), Wienerberger (-2,72 Prozent auf 30,02 EUR), voestalpine (-2,41 Prozent auf 46,92 EUR), AT S (AT&S) (-1,92 Prozent auf 51,20 EUR) und UNIQA Insurance (-1,81 Prozent auf 16,26 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 134 174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 40,700 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,81 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

