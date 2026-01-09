Börse Wien in Rot: ATX verbucht schlussendlich Verluste

Am Freitag schloss der ATX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 5 403,24 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 158,547 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 5 412,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 412,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 426,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 378,80 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,966 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, wurde der ATX auf 5 129,53 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, lag der ATX noch bei 4 731,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, lag der ATX-Kurs bei 3 647,53 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit OMV (+ 3,27 Prozent auf 48,70 EUR), CA Immobilien (+ 2,70 Prozent auf 24,34 EUR), DO (+ 2,35 Prozent auf 218,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,77 Prozent auf 31,55 EUR) und Andritz (+ 1,39 Prozent auf 69,40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen STRABAG SE (-2,53 Prozent auf 80,80 EUR), Vienna Insurance (-2,34 Prozent auf 66,80 EUR), CPI Europe (-1,67 Prozent auf 15,92 EUR), Erste Group Bank (-1,62 Prozent auf 103,00 EUR) und BAWAG (-1,29 Prozent auf 130,30 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 433 658 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,350 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,16 Prozent.

Redaktion finanzen.at