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Index-Performance 13.07.2026 17:59:23

Börse Wien in Rot: ATX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge

Börse Wien in Rot: ATX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge

Der ATX bewegte sich heute auf rotem Terrain.

Letztendlich verlor der ATX im Wiener Börse-Handel 0,32 Prozent auf 6 464,30 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 180,861 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,108 Prozent auf 6 477,89 Punkte an der Kurstafel, nach 6 484,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 418,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 480,07 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 6 258,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, notierte der ATX bei 5 797,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Wert von 4 483,18 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 20,79 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 2,09 Prozent auf 58,50 EUR), OMV (+ 2,00 Prozent auf 61,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,48 Prozent auf 30,90 EUR), voestalpine (+ 1,06 Prozent auf 43,76 EUR) und EVN (+ 0,87 Prozent auf 29,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen DO (-3,29 Prozent auf 205,50 EUR), Vienna Insurance (-2,70 Prozent auf 64,90 EUR), UNIQA Insurance (-2,23 Prozent auf 17,56 EUR), AT S (AT&S) (-1,61 Prozent auf 183,80 EUR) und STRABAG SE (-1,39 Prozent auf 85,10 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 306 954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,677 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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