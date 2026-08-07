Börse Wien in Rot: ATX verbucht zum Handelsende Verluste

Zum Handelsende sank der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,36 Prozent auf 6 652,73 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 187,616 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,055 Prozent auf 6 740,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6 744,66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 649,41 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 752,42 Zähler.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,96 Prozent aufwärts. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 6 488,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der ATX einen Wert von 5 941,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 656,25 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24,31 Prozent zu. Bei 6 780,42 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Palfinger (+ 1,49 Prozent auf 30,65 EUR), PORR (+ 0,92 Prozent auf 38,40 EUR), BAWAG (-0,11 Prozent auf 182,90 EUR), CA Immobilien (-0,21 Prozent auf 24,25 EUR) und DO (-0,24 Prozent auf 205,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Österreichische Post (-4,94 Prozent auf 30,80 EUR), AT S (AT&S) (-2,84 Prozent auf 143,60 EUR), Wienerberger (-2,25 Prozent auf 21,74 EUR), Raiffeisen (-2,18 Prozent auf 62,70 EUR) und Vienna Insurance (-2,18 Prozent auf 71,70 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 297 553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,041 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 7,05 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at