Börse Wien in Rot: ATX verliert zum Ende des Freitagshandels

Der ATX verlor am Freitag an Wert.

Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,55 Prozent auf 3 034,48 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 106,730 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,021 Prozent höher bei 3 083,00 Punkten in den Handel, nach 3 082,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 084,15 Punkte, das Tagestief hingegen 3 033,25 Zähler.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 3,60 Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, lag der ATX noch bei 3 211,99 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 20.07.2023, einen Stand von 3 200,87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, wurde der ATX mit 2 795,71 Punkten gehandelt.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,96 Prozent. Bei 3 560,30 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 016,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 0,41 Prozent auf 24,50 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,15 EUR), IMMOFINANZ (-0,22 Prozent auf 18,48 EUR), Telekom Austria (-0,45 Prozent auf 6,63 EUR) und EVN (-0,60 Prozent auf 24,75 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil BAWAG (-4,13 Prozent auf 41,28 EUR), AT S (AT&S) (-3,36 Prozent auf 23,62 EUR), voestalpine (-2,92 Prozent auf 23,24 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,76 Prozent auf 49,40 EUR) und Lenzing (-2,28 Prozent auf 34,30 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 674 153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 28,228 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 2,05 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die BAWAG-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,93 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at